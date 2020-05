Os detentos estão isolados no pavilhão Q, destinado justamente para casos de Covid-19 entre os detentos. Neste mesmo pavilhão também estão os presos que entram no sistema prisional e precisam ficar em quarentena pelo período de 14 dias.

O Iapen informou que nesta sexta-feira (1) o local, que tem capacidade para 250 presos, está com cerca de 100 detentos. Todos são acompanhados pelas equipes de Saúde, tanto da Secretaria Estadual como do sistema penitenciário.

Do total de 20 casos considerados suspeitos de Covid-19, três detentos tiveram diagnóstico positivo para a doença e outros seis foram descartados. Com isso, 11 presos aguardam resultado dos exames e seguem em isolamento, além dos casos confirmados.

Em todo o estado do Acre, 347 presos fazem parte do grupo de risco, de acordo com dados do Iapen. Sendo que somente no maior presídio do estado, em Rio Branco, são 134.