Após uma copeira da maternidade de Cruzeiro do Sul, testar positivo para Covid-19, nesta quinta-feira (30), nove servidores que tiveram contato com ela foram afastados por um período de 14 dias. Segundo a direção do hospital, a cozinha precisou ser fechada por falta de profissionais.

A mulher não estava afastada do trabalho e não era monitorada pelas equipes de saúde da cidade. Segundo a prefeitura, ela teve contato com passageiros de um taxista que morreu com a doença em Porto Velho no começo deste mês.

Em Cruzeiro do Sul, embora a prefeitura afirme ter oito casos de Covid-19, o boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre), dessa quinta-feira (30), oficializou apenas cinco. Os três casos que não constam no boletim foram confirmados pelo prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro.

A alimentação para os servidores, pacientes e acompanhantes está sendo feita por uma empresa, segundo informou o gerente geral da maternidade, Rafael Gomes. Em média, são feitas 450 refeições entre café da manhã, almoço e janta, além de dois lanches.

Assim como a copeira, todos os nove servidores afastados trabalhavam na área da cozinha e copa da unidade de saúde. De acordo com o gerente geral, nenhum profissional que atua diretamente com os pacientes foi afastado.

“A alimentação é toda feita aqui mesmo, mas a cozinha teve que parar. Então, solicitamos apoio da coordenação e está sendo verificado se vai ser oferecido por empresa ou até mesmo vê se a gente consegue trazer outra equipe. Por enquanto, até tudo ser definido, conseguimos o fornecimento através de uma empresa, se ela vai continuar ou não, vai ser decidido”, disse Gomes.

Logo após a confirmação do caso de Covid-19, a direção da unidade disse em nota que adotou as recomendações do Ministério da Saúde.

Foi realizada a limpeza terminal e desinfecção da cozinha hospitalar, do almoxarifado de alimentos e refeitório e a identificação dos servidores que haviam tido contato direto com a servidora.

Além da dispensa das funções preventivamente por 14 dias, os servidores foram orientados a permanecer em isolamento domiciliar neste período e evitar o contato com outras pessoas e a circulação pública.

Eles também recomendam o uso de máscara facial por parte desses servidores afastados e que busquem atendimento médico no caso de apresentarem agravamento dos sintomas.

No mesmo documento em que fala das medidas preventivas para evitar a proliferação do novo coronavírus na unidade de saúde, a direção emitiu uma série de recomendações às mulheres grávidas e puérperas.

As orientações consideram tanto o fato dessas mulheres estarem no grupo de risco para a Covid-19, como o fato da transmissão comunitária já ser uma realidade na cidade de Cruzeiro do Sul. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre