Com o tema “É do Acre, é bom”, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, lançou campanha de valorização dos produtos regionais. A ideia é fazer com que a população opte por produtos de origem acreana e, com isso, fortaleça as empresas locais.

“A campanha foi pensada antes mesmo da pandemia, pois percebemos que a maioria dos acreanos desconhece a produção local. Com a pandemia, resolvemos antecipar a campanha para ajudar os nossos empresários a superarem a crise e a continuarem gerando empregos e renda no nosso estado”, explica a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

Uma série de vídeos de empresas acreanas está sendo divulgada nas redes sociais.

É o caso da psicóloga Romília Santiago, que comentou em um dos vídeos postados em uma das redes sociais da secretária Eliane Sinhasique.

“Achei muito importante essa divulgação, visto que, muitos acreanos não sabem o que nossas empresas produzem. Inclusive, passei a optar por produtos locais, a fim de valorizar o que é nosso”, declarou Romília.

Produtos e empresas

“O Acre produz mais de 700 produtos. Temos aqui da vassoura ao sorvete, passando pelo café, pela água sanitária e por muitos outros. São produtos de qualidade. Procure nas embalagens o nome e o endereço do fabricante e compre produtos regionais”, pede Eliane Sinhasique.

O empresário Carlos Rocha, proprietário da empresa Acrepan, que produz 9 tipos de pães e emprega 18 colaboradores, também aprova a iniciativa. “Estamos no mercado há 3 anos, vendemos aproximadamente 50 mil pães por mês, e muita gente compra sem saber que é produzido aqui”, comemora.

Ele garante que as vendas despencaram mais de 40%. “Já estamos sentindo o reflexo da pandemia em nossa empresa, a campanha vai ajudar no sentido de orientar os acreanos a optarem pelos nossos produtos”.

Os produtos são vendidos nos grandes supermercados locais e também na própria fábrica, localizada na rua São Sebastião, n°10, no bairro Isaura Parente.

Esmerino Ribeiro, proprietário da empresa Bootnorte, que confecciona sapatos profissionais de uso no comércio, indústria e fazendas, acredita que a campanha ajudará na divulgação de seus produtos e também na conscientização do acreano em escolher produtos de empresas locais, principalmente, nesse momento de crise.

“Atualmente, a empresa emprega 20 funcionários que produzem em torno de 3500 pares de sapatos por mês, mas a capacidade é de 18 mil. Prefira os produtos acreanos, pois emprega mais gente, produz mais renda e melhora a economia do nosso Estado como um todo”, pede Esmerino.

Os calçados podem ser encontrados em Casas de Construção e produtos agrícolas, bem como em alguns supermercados.