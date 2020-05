A prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 27, a limpeza no canal da avenida Coronel Mâncio Lima, uma das principais vias da cidade. A ideia é retirar entulhos e bancos de areias para evitar transbordamento. Além da limpeza no canal, também está ocorrendo uma limpeza na avenida Mâncio Lima.

“É um serviço de qualidade, criterioso e requer todo o cuidado por parte dos servidores. Lembrando que estamos tendo toda atenção com nossos colaboradores na prevenção do coronavírus. Envolve toda uma logística para a retirada desse material”, explicou Ygoor Neves, coordenador de limpeza do município.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destaca que essa é uma medida, também, voltada para saúde pública e pediu a colaboração da população para o descarte correto do lixo.

“Nossa gestão tem feito o que é possível para deixar nossa cidade cada dia mais limpa e saudável. Mas que possamos manter um ambiente bonita e salubre, é importante que todo cidadão faça sua parte, descartando o lixo corretamente e denunciando situações de descarte irregular de entulho e demais resíduos. Juntos podemos mais”, disse.