A Prefeitura de Brasiléia por meio das equipes da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), estão trabalhando na conscientização da população, levando orientações e informações aos moradores sobre a importância do distanciamento social, higienização das mãos e o valor do uso das máscaras.

As equipes estiveram fiscalizando a Caixa Econômica Federal, casa lotérica e comércios locais onde a realizaram recomendações para o uso adequado de máscaras, tanto para os funcionários, como para a população em geral que precisa sair de suas residências.

A coordenadora da vigilância sanitária municipal Débora Rocha falou das ações realizadas. “Estamos fazendo uma ação nos comércios e instituições financeiras do município de Brasiléia, com objetivo de orientar as pessoas da importância de manter a higienização do ambiente e o uso adequado das máscaras”, falou Débora Rocha.

A Prefeitura de Brasileia elaborou seis decretos 014; 015, 016, 017, 020 e 021 com a criação do Comitê temporário de Crise para a Supervisão e Monitoramento do Covid – 19, suspensão das aulas na rede municipal, horário de funcionamento do comercio, flexibilização do horário de funcionamento de delivery, criação e ação conjunta da barreira sanitária em Xapuri com todas as prefeituras do Alto Acre e forças de segurança e o decreto de calamidade pública.

As fiscalizações é para assegurar a preservação e o funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, garantir todos os meios necessários para o cumprimento das regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e conscientizar seus colaboradores quanto aos riscos do novo coronavírus, estando as empresas passíveis de responsabilização em caso de omissão que cause prejuízo à saúde pública.