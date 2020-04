Serão selecionadas até duas pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Foto: Ilustrativa da Internet

O Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, o Edital ConectCultura, que tem por objetivo selecionar projetos artísticos, propostos por entidades de natureza cultural, para a realização de programação com conteúdos virtuais (lives), no período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Serão selecionadas até duas pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com propostas de até R$ 50 mil reais cada uma delas, que deverão publicitar, através de plataforma on-line, conteúdos que promovam as artes e a cultura, desenvolvidos por artistas, técnicos culturais e fazedores de cultura acreanos.

O presidente da FEM, Manoel Pedro (Correinha), explica que essa é uma medida que visa apoiar prioritariamente artistas que se encontram em dificuldades financeiras, devido ao fechamento dos espaços de cultura e de outros estabelecimentos, de onde muitos deles obtinham seu único sustento.

“Enquanto órgão gestor das políticas culturais do Estado, nós compreendemos a gravidade do momento e buscamos meios alternativos para não desamparar aqueles que sempre mantiveram viva a nossa cultura, mas que também sobrevivem a partir dela”, explica o presidente.

Ele esclarece sobre a preocupação do governo em encontrar um caminho para evitar que o artista precise se submeter a procedimentos burocráticos para acessar o recurso público, o que motivou a decisão de selecionar entidades culturais.

Segundo Correinha, foram observadas experiências em todo o Brasil, onde artistas deixaram de receber o apoio governamental por não conseguirem entregar em caráter emergencial as documentações indispensáveis para processos da administração pública, como certidões e outros documentos.

“Se optássemos pela contratação direta com pessoas físicas, estaríamos expondo os artistas às burocracias exigidas pela lei e tornando mais difícil o acesso ao recurso, principalmente para aqueles que mais precisam dele. Por isso, estamos contando com o protagonismo das entidades culturais sem fins lucrativos, que terão uma função extremamente importante nesse momento tão delicado, que, sem dúvida alguma, exige a união de todos”, finalizou.

Demais informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto do Edital poderão ser solicitadas através do e mail edital.conectcultura até 2 (dois) dias antes do encerramento do prazo para inscrições.

