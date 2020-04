O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta quarta-feira (29) com a direção do programa Médicos Sem Fronteiras, onde pediu apoio no combate à Covid-19 para o Acre. A reunião ocorreu por videoconferência.

O parlamentar acreano enviou semana passada um ofício à diretora do Médicos Sem Fronteiras no Brasil, Ana de Lemos e aproveitou a reunião para fazer uma explanação sobre o avanço do contágio do novo coronavírus no Acre e também falou sobre estrutura que o Estado tem para o enfrentar o vírus.

Também participou da reunião, Anderson Coutinho, representante da Casa Civil do Governo do Acre e membro do Comitê Estadual de Combate à Covid-19. Coutinho apresentou as iniciativas do governo desde o início da pandemia e detalhou ainda a capacidade para receber pacientes pela rede pública de saúde.

Os dirigentes do programa Médicos Sem Fronteiras colocaram a organização à disposição do Governo do Acre, para o treinamento de profissionais de saúde, já que a organização adquiriu experiência no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Além disso, o Médico Sem Fronteiras pode auxiliar também nas ações de proteção de médicos e enfermeiros no manejo dos casos dentro do hospital, pensando fluxos de atendimento para evitar exposição e contaminação pelo vírus.

“ Desde que esta pandemia chegou ao Acre, tenho buscado ajudar o governo no combate ao coronavírus, por isso, fiz contatos com instituições respeitadas em todo o mundo como é o Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha. Pedi ajuda a essas organizações visando melhorar o atendimento à população. Todos que se disponibilizarem a ajudar o nosso povo serão bem-vindos”, afirmou Jesus Sérgio.