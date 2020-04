Surtiu efeito a pressão dos sindicatos e deputados de oposição junto ao governo do Estado para que fosse aprovado o aumento do auxílio insalubridade aos profissionais de saúde estadual, os heróis na luta do combate a pandemia. Pois , na noite de quarta-feira( 29), os deputados aprovaram o PL do executivo que concede auxílio insalubridade a esta classe, mas antes do governo apresentar o projeto Jenilson Leite já estava na luta para que fosse pago o benefício. Inclusive, tinha apresentado um Anteprojeto que concedia aumento de 50% de auxílio insalubridade no valor do salário de cada servidor.

Jenilson também já tinha proposto por indicação que o governo pagasse uma bonificação no valor de dois plantões mensais para cada servidor que está na luta contra a pandemia do covid-19, como forma de recompensar-los pelo esforço.

O deputado destaca ainda que aprovação desse projeto é uma vitoria de todos, inclusive do próprio Governo, pois reconhece parte de quem está na linha de frente de combate a pandemia.

“Embora o governo não tenha feito menção a nossa indicação e ao nosso Anteprojeto, ele só apresentou esse PL depois de nossa luta e que propusemos isso em plenário e nas comissões. Vamos continuar lutando para todos os servidores que faz jus receber “, garante Leite.

Com aprovação do PL N. 63/2020, que trata da insalubridade dos servidores da saúde, aprovado na aleac em 29 de abril de 2020, o pagamento ficou da seguinte forma: quem ganhava antes 5% passa a ganhar 25%, os que recebiam 10% passarão para 30% , e os de 20% irão receber 40%. “O nosso anteprojeto de lei era para que todos que estão trabalhando na saúde e segurança recebessem 50% referente ao salário base durante a pandemia, mas não tivemos votos suficientes”, destaca Jenilson.