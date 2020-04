Em Mâncio Lima, parece que o prefeito Isaac de Souza Lima (PT), está distribuindo combustível do guisa, “quem quer, quem quer?!”, pois o valor exorbitante gasto com este líquido precioso nos leva a acreditar nesta possibilidade.

De acordo com o portal da transparência, combustível na prefeitura de Mâncio Lima não é o problema! o prefeito Isaac de Souza Lima (PT), gastou nos seus três anos e quatro meses de mandato, quase 6 milhões de reais.

Pode-se dizer que este é um valor muito alto para ser empregado em um minúsculo município, inclusive boa parte deste recurso foi destinado para a secretaria de Gabinete, e gabinete do prefeito, com a justificativa de atender as ações da referida secretaria.

No seu primeiro ano de mandato, que refere-se ao ano de 2017, o prefeito Isaac Lima gastou o valor exato de R$ 1.441.877,76 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), foi o ano em que ele gastou menos, apesar do milhão.

No seu segundo ano de gestão, que corresponde ao ano de 2018, o gestor resolveu gastar um pouco mais que o ano anterior, gastou o valor exato de R$ 1.568.164,60 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Já no ano de 2019, o prefeito Isaac achou pouco demais os gasto dos anos anteriores que resolveu ir além e gastar quase o dobro dos anos anteriores, onde gastou o valor exato de R$ 2.252.238,92 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), um valor muito acima do que os dos anos anteriores.

O que gera muitos questionamentos, como: por que em 2019 Isaac gastou muito além do que dos anos anteriores? Já que as atividades permaneceram como de costume.

E neste ano de 2020, nos quatro primeiros meses do ano e mesmo com a pandemia do coronavírus, já foram gastos mais de meio milhão, o que corresponde o valor exato de R$ 539.649,45 ( quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Enfim, nessa brincadeira de gastar a cada ano um pouco mais com combustível, o valor total destes gastos chegou a R$ 5.801.930,73 (cinco milhões, oitocentos e um mil, novecentos e trinta reais e setenta e três centavos), a empresa que bamburrou nas vendas foi a Alem A. Silva, pois já recebeu a bagatela de quase seis milhões de reais da prefeitura.

Só lembrando que esta matéria não trata de acusações de desvio de recurso, mas sim de tornar público o que a prefeitura tem gastado apenas com combustível, qualquer dúvidas é só acessar o portal da transparência e adquirir mais informações. www.manciolima.ac.gov.br