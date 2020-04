A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica que subiu para 19 o número de mortos por infecção de coronavírus no Acre e que, nas últimas 24 horas, 50 novos casos de contaminação pela doença foram registrados, fazendo com que o estado salte de 354 para 404 casos.

Por volta das 21 horas desta quarta-feira, 29, o aposentado F. V. N., de 83 anos, morreu vitimado pela doença, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele estava internado no PS desde a última terça-feira, 21. O óbito do aposentado já tinha sido incluído nas estatísticas de casos positivos.

Até o momento, 2.831 casos foram notificados, dos quais 1.770 foram descartados. Outros 657 seguem aguardando análise laboratorial.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Confira o boletim na íntegra: