O vereador Clodoaldo Rodrigues (Progressistas) comemorou a efetivação da lei de sua autoria, que suspende a cobrança de parcelas dos consignados dos mais quase mil servidores municipais da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Em seu perfil de uma rede social, o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou o entendimento com as agências bancarias, a começar pela Caixa e depois Banco do Brasil, para garantir que as parcelas fossem suspensas sem cobrança de juros e multas.

“Fiquei muito feliz em poder contribuir com centenas de servidores, que poderão ter um alívio financeiro com a suspensão das parcelas de seus empréstimos. Os bancos precisam também fazer sua parte nesse momento de dificuldade que nos assola, ” disse o vereador.

Clodoaldo exaltou o compromisso do prefeito Ilderlei Cordeiro, que não se deixou levar pela indecisão de que a lei era ou não constitucional e fez o que tinha que tinha que ser feito, convencer os bancos de que era importante eles serem parceiros nessa hora.

“Quero parabenizar o Prefeito Ilderlei, os colegas vereadores que independente de sigla estão unidos para ajudar a cidade no combate ao COVID-19, porque sem união não alcançaremos resultados satisfatório nessa guerra. Com a lei garantida vamos ter quase 500 mil mensais na economia local e serão quase mil famílias com um alívio de 90 dias, ” finalizou Clodoaldo.

Os descontos de parcelas de empréstimos consignados dos servidores municipais, já estão garantidos a partir de maio e terão validade de 90 dias. A equipe da secretaria de planejamento da prefeitura trabalha para que todos os detalhes sejam definidos e assim mais uma boa ação possa ajudar nesse momento de pandemia.