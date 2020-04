O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 78.162 e o total de mortes chega a 5.466, um aumento de 9% ou 449 óbitos nas últimas 24 horas.

Foram 37 novos confirmados nas últimas 24 horas, de acordo com o Boletim do Ministério da saúde desta quarta-feira.

Os novos casos confirmados são de 21 homens e 16 mulheres, sendo duas mulheres e um homem do município de Plácido de Castro, além de dois homens de Xapuri e um do Bujari. Os demais casos são de Rio Branco. Até o momento, 2.643 casos foram notificados, dos quais 1.576 foram descartados. Outros 721 seguem aguardando análise laboratorial.

O número oficial de mortes pela doença é de 18 pessoas. Outras 114 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

O número de infectados e mortos sobem a cada dia no Brasil e se nada for feito para garantir um percentual maior de isolamento social, a tendência é piorar ainda mais.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira. No último balanço do governo, na terça-feira, o total de infectados chegava a 71.886, com 5.017 mortes confirmadas.

Ainda de acordo com o balanço do ministério, foram registrados novos 6.276 casos da doença nas últimas 24 horas, um novo recorde.

O Boletim da sesacre detalhando a quantidade por caso sai a qualquer momento.

Confira o boletim na íntegra: