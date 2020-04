Com o objetivo de combater as queimadas urbanas na capital, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), iniciou neste mês de abril seu Plano de Enfrentamento às Queimadas Urbanos para o ano de 2020.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Aberson Carvalho, as ações decorrem de determinação da prefeita Socorro Neri, que está preocupada com o possível agravamento da situação de pandemia do novo coronavírus caso as pessoas venham a promover queimadas ilegais.

“No início deste ano a prefeita Socorro Neri determinou a elaboração desse plano e agora, apesar de que ainda está chovendo um pouco, nós já estamos com equipes nas ruas monitorando a situação e conscientizando as pessoas dos males que esse tipo de queimadas causam à sociedade e ao meio ambiente”, explica Carvalho.

O secretário informa que nos próximos dias a Prefeitura de Rio Branco promoverá o lançamento de campanhas educativas de conscientização da população, alertando para os problemas respiratórios que as queimadas podem causar. “Queremos evitar o surgimento de casos de problemas respiratórios causados pelas queimadas, que podem agravar ainda mais o estado de saúde das pessoas infectadas pelo Covid-19, bem como levar as pessoas a procurar as unidades de saúde e serem infectadas pelo vírus”, destaca Carvalho, acrescentando que as equipes da Prefeitura irão autuar as pessoas que fizerem queimadas com base na Lei Municipal 1330.

Queimar é crime

O secretário afirmou ainda que a Prefeitura está atenta a essa prática e quem for flagrado fazendo queimadas será autuado, multado e responderá por crime ambiental de acordo com a legislação vigente. “Não aceitaremos, de forma nenhuma esse tipo de crime”, conclui Carvalho.