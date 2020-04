Em reunião na manhã desta quarta-feira, 29, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, o governador do Estado, Gladson Cameli decidiram manter as medidas e regras de isolamento social, anunciadas nos decretos emergenciais publicados tanto pelo Governo do Acre quanto pela Prefeitura de Rio Branco.

“Nós da Prefeitura estamos alinhados com o governo do Estado, como forma de garantir em primeiro lugar a saúde e o bem estar da população. Vamos manter as medidas até o dia 17 de maio e monitorar a evolução da epidemia, a partir do incremento da testagem”, disse a prefeita.

Com muita cautela, o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri vão conduzir o processo, intensificando o esforço para o cumprimento das condicionantes para o retorno das atividades econômicas e educacionais com o devido regramento.