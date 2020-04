O prefeito do município de Xapuri, Bira Vasconcelos, fez um comunicado oficial na tarde desta quarta-feira (29), onde na oportunidade anunciou a confirmação de nove casos confirmado por coronavírus no município.

De acordo com o gestor, além dos casos confirmados, o poder público está monitorando 93 pessoas que estão em isolamento social pois tiveram contato com pessoas infectadas. Dos 9 infectados 3 são do Corpo de Bombeiros, os demais o prefeito não informou.

Diante dos casos confirmados da doença, Xapuri entrou em alerta máximo fazendo parte agora do grupo das cidades que mais apresenta casos proporcionalmente no estado e o primeiro município da região do Alto Acre a apresentar registros da doença.

Os novos casos confirmados são de 21 homens e 16 mulheres, sendo duas mulheres e um homem do município de Plácido de Castro, além de dois homens de Xapuri e um do Bujari. Os demais casos são de Rio Branco. Até o momento, 2.643 casos foram notificados, dos quais 1.576 foram descartados. Outros 721 seguem aguardando análise laboratorial.

O número oficial de mortes pela doença é de 18 pessoas. Outras 114 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Veja o vídeo: