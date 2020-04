Sempre em busca de alternativas que deem celeridade ao combate à Covid-19, o governador Gladson Cameli buscou parcerias em outros estados com instituições que já apresentam bons resultados com relação ao tratamento dos pacientes.

“É mais uma ferramenta, mais uma forma que o governador Gladson Cameli encontrou pra salvar vidas, provando que não poupa esforços pra combater essa pandemia”, destacou o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Victor Bonecker.

Essa entrega faz parte de uma doação de 100 unidades que a indústria Transire fez ao Governo do Estado do Acre. Com a chegada, já totalizam 50 cabines e está prevista para essa semana a entrega do restante. Esses equipamentos serão distribuídos para as unidades do estado conforme a necessidade.

A parceria também garantiu o envio dos médicos da Samel, ocorrido na última sexta-feira, 24, oportunidade na qual todo protocolo foi repassado aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas acreanos que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

“Nesse momento temos um representante do governo em Manaus buscando novas ferramentas, insumos e equipamentos junto ao polo industrial de Manaus através da Suframa. Esperamos ter mais boas notícias até a próxima semana”, explica Victor Bonecker.

Cabine

O equipamento permite o acompanhamento, alimentação e medicação do paciente, sem contato direto, reduzindo a probabilidade de propagação e ajudando no controle e no combate ao vírus.

A cabine foi desenvolvida para ser uma barreira de proteção, com uma montagem simples visa diminuir os riscos de contágio dos profissionais de saúde. Com armação formada por canos de PVC, a cabine é revestida por película de vinil transparente, que oferece visibilidade ao paciente e, ao mesmo tempo, auxilia na contenção do contágio.