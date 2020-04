O prefeito do município de Mâncio Lima, Isaac de Souza Lima (PT), durante o seus quase quatro anos de mandato vem esbanjando dinheiro público com papel, clips, grampos e outros. Isaac vem dando muito valor aos artigos de papelaria, pois de acordo com o portal da transparência, quase 800 mil reais fora gastos referentes a este materiais.

A empresa A.L.I. Lima Verde, representada por André Luiz Inácio Lima Verde, é a sortuda que está fornecendo esses materiais desde o início do mandato de Isaac, sua principal atividade é o comércio varejista de artigos de papelaria e está fornecendo estes materiais com preços abusivos pagos com o dinheiro público.

Durante os três anos e quatro meses de gestão do prefeito gastador, a empresa A.L.I. Lima Verde já recebeu dos cofres públicos, o valor exato de R$ 789.439,03 (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e três centavos), resta saber se a referida empresa devolveu os dois centavos de troco.

Para muitos, trata-se de um valor muito alto em se tratando de materiais de expediente para atender as demandas de apenas duas secretarias sendo elas secretaria de administração e planejamentos. Esses materiais basicamente se resumem em: Pastas, envelopes, resma papel sem pauta e sulfite, post it, grampos, clipes, grampeadores, furadores de papel, canetas, tintas para impressoras, e outros.

Será que os materiais acima listados custaram de fato os quase oito mil reais? Talvez o gestor devesse ter mais responsabilidade com o erário público e no momento da contratação optar por valores mais baixos.