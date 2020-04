Em tempos de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus, o Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), abriu processo seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva que contempla diversas áreas profissionais.

Os candidatos selecionados atuarão como formadores e mediadores de aprendizagem em cursos que serão ofertados no mês de maio na modalidade de educação a distância (EaD).

São cursos de formação inicial e continuada (Fics) do Programa Novos Caminhos, antigo Pronatec, do Ministério da Educação (MEC). As remunerações variam entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 29, estendem-se até terça-feira, 5, e poderão ser realizadas exclusivamente via e-mail. A ficha de inscrição encontra-se no edital do certame e deve ser preenchida e encaminhada ao endereço eletrônico psead.ieptec@ac. gov.br, juntamente com a devida documentação e nos moldes previstos no edital.

Qualificação durante isolamento social

A proposta é potencializar o ensino e a qualificação durante o isolamento social, ampliando e democratizando o acesso à educação profissional e tecnológica a distância.

São 32 vagas destinadas exclusivamente a candidatos que possuam nível superior completo com formação acadêmica nas áreas de administração, finanças, saúde, contabilidade, turismo, informática e marketing, entre outras, conforme edital publicado nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial do Estado.

Além da formação superior, são exigidos ainda como requisitos mínimos para contratação, experiência profissional na área do curso pretendido e experiência na modalidade de educação à distância.

Para conferir o edital na íntegra, basta consultar a edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira ou clique aqui.