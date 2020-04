Eleito pelo PV COM 3.781 votos o deputado estadual Fagner Calegário tão logo assumiu o mandato se desfilou do Partido Verde e permaneceu por um período sem partido, mas a convite da ex-deputada federal Antônia Lúcia aceitou se filiar no Partido Liberal – PL.

No dia 22 de janeiro os liberais fizeram uma verdadeira festa para receber o novo filiado e assim fortalecer sua bancada na Assembleia Legislativa do Acre, que já contava com um parlamentar, sendo este o Pastor Vagner Felipe.

O evento contou com a presença da Missionária Antônia Lúcia, líderes do PL no estado, além de alguns pré-candidatos a prefeitos por algumas outras siglas, em uma demonstração da importância que foi a sua chegada no PL.

Calegário é anunciado nas suas falas durante as sessões da Assembleia Legislativa como independente.

Por conta do Coronavírus, algumas movimentações políticas estão acontecendo de maneira mais tímida, mas nos bastidores está fervendo.