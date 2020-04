O próximo concurso Banco do Brasil foi confirmado pela Assessoria de Imprensa da instituição. Em resposta, a assessoria informou que o “banco estuda lançar um concurso público” ainda este ano.

No entanto, segundo informações obtidas junto a uma fonte do alto escalação da empresa, os preparativos já estão bastante adiantados e a organizadora, inclusive, já foi escolhida e elabora o edital, com previsão de divulgação em março.

Mas não para por aí. O contratado ainda terá direito a auxílio-transporte (variável de acordo com a localidade da residência e da agência de lotação do funcionário), participação nos lucros (geralmente, paga duas vezes ao ano), planos de saúde e odontológico, previdência privada com participação do banco, auxílio-creche/babá e auxílio ao filho com deficiência. Há, ainda, a tradicional possibilidade de ascensão profissional.

Como o cargo de escriturário pede apenas o nível médio e tem remunerações e benefícios atrativos, tudo leva a crer que o concurso vai contar com uma grande concorrência. Por isso, os interessados não podem perder tempo e devem iniciar o quanto antes os estudos.

Nossa equipe de professores desenvolveu um Curso completo para o Concurso Banco do Brasil, com Apostila Digital + Curso Online. Por apenas R$ 45,00. Faça seu pedido agora em nosso site – www.apostilasopcao. com.br