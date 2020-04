Em um ato oficial, no próprio Hospital Santa Juliana, com a presença do governador Gladson Cameli e do secretário de Saúde Alysson Bestene, que o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquín Pertinez, tornou pública a cessão de 20 leitos de UTI para os casos de Covid-19, reforçando o apoio ao Estado no enfrentamento à doença.

Passados quase um mês após o anúncio a secretaria de saúde ainda não se instalou no espaço destinado aos pacientes com COVID-19, isso tem intrigado muita gente, haja vista que as informações que chegam são de superlotação dos leitos de UTI do Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações do secretário de saúde Alysson Bestene, até a segunda ordem ainda não serão utilizadas as UTI doadas pela Igreja Católica, só não explica o motivo.

O governo corre contra o tempo para entregar a reforma do INTO, local que abrigará 40 leitos e servirá como referência dos pacientes de COVID-19.

O Acre teve aumento significativo de contaminação do COVID-19 nos últimos dias e os números já ultrapassam 317 casos.