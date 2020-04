A deputada estadual Antônia Sales – MDB fez duras críticas ao governo do estado, no que se refere a ao debate de criação do Instituto de Saúde, como já foi anunciado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).

A parlamentar afirmou que só quem vai ganhar com essa proposta será os empresários que se responsabilizarão pela gestão dos servidores e do sistema público de saúde, caso a proposta passe.

“Faço um apelo aos colegas deputados estaduais para usarem sua consciência e decidir pelo que for melhor para estes trabalhadores, que são os que mais estão expostos nessa Pandemia do COVID-19.”

Antônia Sales afirmou que vai votar contra, até porque quando esta matéria foi apresentada por outros governos ela foi uma das que mais criticou.

Sobre o projeto de insalubridade apresentada pelo governo, também foi alvo de críticas pela deputada EMDBista. Segundo Sales, A proposta de 100% proposta não é igual a que ela apresentou e que foi ignorada pelo Palácio, por ter melhor gratificação para cada trabalhador, do que a que está em discussão.