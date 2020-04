O deputado estadual Neném Almeida – PSD usou o pequeno expediente na sessão virtual desta terça-feira 28, que o governador precisa investigar as denúncias de corrupção no Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre – IDAF, que foi noticiada pelo Site 3 de Julho, a partir de informações de servidores da instituição.

De acordo com o produtor, a quadrilha é formada por pessoas ligadas ao Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Acre (FUNDEPEC) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), que estariam desviando altos valores referentes de duas taxas que deveriam ser recolhidas pelo IDAF, mas há mais de 15 anos são recolhidas pelo FUNDEPEC.

Neném disse que enquanto o governador trabalha para combater os efeitos da Pandemia do Coronavírus alguns irresponsáveis buscam se dar bem, tentando usar as instituições para se dar bem.

O parlamentar que era padrinho político dos cargos no IDAF, viu a grande maioria dos aliados indicados ser exonerados, faz críticas atuação da direção do órgão.

“O Governador tem trabalhado com muita dignidade para combater o vírus do COVID-19 e muitas pessoas que deveriam ajudar estão sumidos, outros tentando se aproveitar para fazer coisas erradas, ” disse.

