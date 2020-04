No Dia Internacional da Educação a prefeitura de Rio Branco celebra mais um grande avanço na área: o lançamento do Portal da Escola. Disponível a partir desta terça-feira, 28, no site da Prefeitura, o portal é um meio pelo qual alunos da rede municipal de educação poderão manter vínculo com as escolas, que estão com aulas suspensas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Professora e doutora em educação, a prefeita Socorro Neri, está criando o portal com o objetivo de fazer com que as crianças continuem aprendendo, em casa. “Essa é mais uma ferramenta que estamos disponibilizando como forma de manter vínculo com nossos alunos e proporcionar interação entre a família e eles, de forma educativa”, explicou.

O portal apresenta ferramentas de navegação simples, facilitando o acesso. Além disso, conta com material audiovisual interativo e inclusivo, abordando as disciplinas que compõem a grade curricular que vai da educação infantil (creche e pré-escola) a educação fundamental (alfabetização do 1º ao 2º ano e pós alfabetização do 3º ao 5º ano).