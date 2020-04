O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) anunciou nesta terça-feira (28) o pagamento de R$ 1 milhão para investir na saúde de Cruzeiro do Sul, neste período de pandemia do novo coronavírus. Além disso, o parlamentar também anunciou o empenho de R$ 300 mil, valor que também foi enviado para custear os postos de saúde do município.

E, ainda há mais recursos destinados pelo deputado Jesus Sérgio para Cruzeiro do Sul. Dentre estes recursos está uma emenda parlamentar, no valor de R$ 500 mil, para ampliação do Hemonúcleo do município e mais R$ 100 mil, para aquisição de equipamentos do Hospital Regional da cidade.

” Neste período de crise na saúde por causa da Covid-19 temos que buscar recursos para investir e melhorar o atendimento à população. Com estes recursos o município poderá usar no combate ao vírus e também adquirir material de proteção para os profissionais de saúde”, destacou Jesus Sérgio.

Vale ressaltar que Cruzeiro do Sul é um município polo que também atende pacientes de cidades vizinhas.