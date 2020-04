Durante a sessão on-line que aconteceu nesta terça-feira (28), a deputada Maria Antônia (PROS) se manifestou para repudiar com veemência mais esta maldade encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Governador Gladson Cameli (PP) que afetará diretamente a saúde do Acre.

Trata-se de um projeto enviado pelo governo para terceirizar a saúde do estado, o que tem causado tamanha tristeza na classe e grande insatisfação. A parlamentar desta ainda que nesse momento delicado em que estamos enfrentando, o governador Gladson não deveria ser tão cruel de enviar um projeto que vai atingir tantos acreanos.

A deputada afirma que diante disto ela tem recebido inúmeras mensagem dos servidores da saúde de todos os lugares do estado pedindo que ela não apoio este pacote de maldade feito pelo governador, que neste momento difícil ele deveria mandar somente projetos bons que ajude a população.

“Não podemos brincar com as condições dos profissionais de saúde. O executivo está tentando aprovar um pacote de maldade neste Projeto de lei, de 22 de abril de 2020. Altera a Lei Estadual no 2.031, de 26 de novembro de 2008, que institui o Serviço Social de Saúde do Acre e dá outras providências. Votaremos contra este projeto que tira as condições dos servidores. Portanto somos contra!!!”, destacou a parlamentar.