A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deve receber, ainda esta semana, mais 30 toneladas de massa asfáltica para reforçar o recapeamento de ruas. No momento, a operação segue no Bairro são José e na Rua de Alagoas, onde estão sendo aplicadas 30 toneladas de polímero.

Segundo o coordenador técnico da Secretaria de Obras, Josinaldo Batista, com a chegada do verão amazônico, as atividades de recapeamento e operação de tapa buracos serão intensificadas.

“Essa é a época do ano que mais temos condições de trabalhar. A medida que a operação tapa buracos vai avançando, vamos seguindo com o recapeamento. Conseguimos fazer entre 2 a 3 quilômetros com essa quantidade de material”, completou.

O prefeito Ilderlei Cordeiro destacou que seu compromisso é recapear o maior número possível de ruas no município.

“Hoje estamos realizando o recapeamento de ruas no bairro São José e aqui na Rua de Alagoas até o bairro do Remanso. Próxima semana estaremos lançando nosso programa de recuperação de ruas o “Verão em Ação” que irá ampliar nossos serviços de recuperação de ruas em nossa cidade. ”, disse o prefeito