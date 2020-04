A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, representada pelo prefeito Sebastião Correia (MDB) continua esbanjando o dinheiro público, desta vez trata-se da aquisição de medicamentos básicos destinados ao almoxarifado central das UBS, que até o momento não apareceram.

Esta não é a primeira vez que o Prefeito Sebastião Correia esbanja dinheiro público; entre escolher o bom preço e boa qualidade, e o alto preço, ele escolhe o preço exorbitante, como desta vez que trata-se de aquisição de medicamentos básicos fornecidos pela Empresa Biolar que já foi alvo de denúncias por conta dos valores abusivos oferecidos por ela.

Os gastos de 2020 com medicamentos ultrapassaram 150 mil.

Já em 2019 o valor gasto com medicamentos chega a quase um milhão de reais.

Consta no portal da transparência que a prefeitura de Rodrigues Alves, até o mês de março, gastou o valor total de R$ 3.089.378,64 (três milhões, oitenta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) em medicamentos, o problemas é que estes medicamentos não apareceram no município, pois de acordo com os moradores, nem medicamento para para dor de cabeça ou febre o município dispõe.

Diante desta situação, resta saber onde foram parar estes mais de 3 milhões, já que não há medicamentos. A redação do site 3 de Julho Notícias entrou em contato com o ex-procurador jurídico da prefeitura que é o autor das denúncias, advogado Emerson Soares que informou que a denúncia foi protocolada em 2019 no Ministério Público Federal e Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, já que os recursos envolvidos são originários do Ministério da Saúde e, portanto, provenientes da União. autor das denúncias é o advogado Emerson Soares, ex-procurador jurídico do município.

Em 2018 a prefeitura ultrapassou a compra com os medicamento um milhão de reais

Na denúncia protocolada na PF e no Ministério Público Federal, o advogado afirma que, além de sumir com os mais de R$ 3 milhões, o prefeito teria mandado um assessor suborná-lo com o pagamento de R$ 3 mil mensais, com a promessa de que, assim que a arrecadação do município aumentasse, o valor da propina também seria reajustada.

Já que a Polícia Federal tem conhecimento deste assunto, e que já está em investigação, cabe as autoridades dar uma resposta para a população, e responsabilizar tanto o prefeito Bastião como também a empresa, por lesar o erário público.