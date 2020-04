Família composta por onze membros, em sua maioria crianças / Foto: Marcos Dione

A pandemia do coronavírus tem dificultado a vida de todos, principalmente as pessoas de baixa renda e autônomos, prova disso é a situação de uma família composta por onze membros, em sua maioria crianças, que morava em uma residência localizada no Bairro João Eduardo, em Rio Branco, mas foi despejada por não conseguir pagar o aluguel.

A família está vivendo um drama muito difícil, precisando de ajuda, pois encontra-se com todas as coisas na beira da calçada sem ter para onde ir, pois a frieza no coração de algumas pessoas impede de ajudar o próximo.

Aqui a redação do site 3 de Julho Notícias chama a atenção da secretaria de assistência social e as autoridades competentes para que possam prestar apoio e ajudar essa família que está passando por este momento de fragilidade.

Quem puder e tiver interesse em ajudar é só entrar em contato com esta família através do número Cel: (68) 99924-1409 falar com Maria Luzia, toda ajuda será muito bem vinda. Ajudem!!!