O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) anuncia que irá notificar as operadoras de telefonia e internet sobre um “apagão” ocorrido na noite desta sexta-feira, 24, que afetaram a comunicação dos usuários residentes nas cidades de Feijó, Tarauacá, Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Segundo reclamações de consumidores, nas últimas semanas, o sistema apresenta falhas constantemente, e na noite desta sexta-feira apresentou uma falha intermitente.

“Com o atual cenário de pandemia do Coronavírus (Covid-19) e suas diversas restrições, como o isolamento social, uma atividade fundamental para consumidor é a comunicação. Por meio dela são solicitados múltiplos serviços a domicílio, além de negociações com fornecedores, entre outros. Por isso, solicitamos explicações e garantias das operadoras para evitarem essas falhas”, declara o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Um dos afetados com esta problemática é o músico Clerton Souza, morador da cidade de Cruzeiro do Sul. Ele endossa as demais denúncias de falhas constantes no sistema de telefonia.

“Todos os dias, quando se aproxima o horário das 22 horas, o sinal oscila e, muitas vezes, desaparece. Ficamos sem entender o motivo desse apagão, e ficamos no prejuízo, pois não podemos acionar qualquer aplicativo de delivery ou ligar para serviços de saúde, como o Samu”, relata Souza.

Qualquer dúvida ou denúncia podem ser feitas pelos contatos telefônicos (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas ou 151, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br.