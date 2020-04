Uma das regiões que ainda não registrava casos do novo Corona Vírus. O Alto Acre, acaba de registrar os primeiros casos, mesmo com todos os cuidados adotados por parte dos órgãos responsáveis.

A cidade de Xapuri, distante cerca de 170 quilômetros da capital Rio Branco, onde é o epicentro da epidemia no estado. Registrou na segunda-feira, 27, os dois primeiros casos da COVID-19.

De acordo com o prefeito Bira Vasconcelos informou no boletim feito através do perfil oficial da Prefeitura no Facebook, ” a notícia não é tão boa. Infelizmente em Xapuri, temos dois casos que fizemos testes rápidos, e apontaram positivo. Então temos duas pessoas na cidade que estão contaminadas com o novo corona Vírus”, disse o gestor em um trecho do vídeo.

O prefeito ainda ressalta a importância na tomada de cuidados para evitar a contaminação comunitária e afirma que os casos são leves.

“Ou seja, nos precisamos redobrar nossa atenção. Graças a Deus os pacientes estão bem, com sintomas leves. Entraremos na triste estatística estadual das cidades que tem a presença do vírus”, destaca Bira.

O Acre aumentou para 301 o número de pessoas contaminadas por coronavírus, na tarde desta segunda-feira, 27. O total de 279 para 301 contaminados nas últimas 24 horas onde 14 pessoas já foram a óbito pelo vírus.

Os novos casos confirmados são de 11 mulheres e 11 homens, todos de Rio Branco. No Acre, até o momento, foram 2.466 casos notificados, dos quais 1.460 foram descartados e outros 705 seguem aguardando análise laboratorial.

O número oficial de mortes pela doença é de 14 pessoas. A Sesacre aguarda ainda o resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos que faleceu no dia 19, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Outras 105 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

Confira o boletim na íntegra: