O prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou, nesta segunda-feira, 27, que três das cinco pessoas infectadas pelo coronavírus já foram curadas. Duas outras pessoas se recuperam da doença, sendo que apenas uma pessoa está internada.

“Nossa equipe está buscando todas as informações para fazer o monitoramento. Não tem como uma pessoa ter contato com alguém ou algo. O vírus está no ar e em locais que foram fixados”.

O prefeito falou da preocupação após a confirmação do primeiro caso em Mâncio Lima, município vizinho. “Estamos fazendo todo o rastreamento qual foi o contato que essa pessoa teve aqui em Cruzeiro do Sul”.