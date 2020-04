Uma mãe de aluno da rede municipal de ensino de Rodrigues Alves, procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para falar do constrangimento ao receber um “sacolão” entregue pelo prefeito Sebastião Correia (MDB) e sua equipe.

De acordo com a senhora que pediu para não ter o nome divulgado, ela é inscrita em programas sociais e já recebeu por diversas vezes sacolões, mas nunca viu um sacolão tão humilde como este entregue pelo prefeito Sebastião, a senhora destaca que o sacolão do Bastião não custa R$ 30,00 (trinta reais) no comércio local.

A mulher chegou a classificar o gestor como sendo mão de vaca pois não teve a delicadeza de pensar na necessidade que as famílias de alunos estão passando por conta do coronavírus, e que o sacolão do Bastião demostra o quanto a população não tem importância.

O sacolão do Bastião é composto por: 2 kg de açúcar, 1 kg de feijão, 2 kg de arroz, 1 óleo, 2 milharinas, 1 composto lácteo, 1 bolacha e 1 café. Quem esperava receber no sacolão do Bastião pelo menos 1 conserva para usar como mistura, acabou se frustrando.

Serão distribuídos 1.200 kits para estudantes inscritos no bolsa família. Os produtos foram adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e está sendo montado por servidores da prefeitura, das secretarias de educação, assistência social e demais setores.