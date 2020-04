Na manhã desta segunda-feira (27) o governador fez mais uma mudança no comando da SEE – Secretaria de Estado de Educação, que passa por uma investigação policial sobre os desvios de recursos da merenda escolar.

Depois de substituir o subsecretário da pasta semana passada, Gladson trocou a diretoria executiva do órgão no dia hoje. O ex-deputado estadual Normando Sales, que atualmente ocupava uma cadeira no notável Conselho Político da Casa Civil, passa a ocupar o cargo.

A ida de Normando Sales para a SEE é uma demonstração clara de que o secretário Mauro Sérgio está enfraquecido no cargo.

Outras mudanças importantes devem ocorrer até o início do mês, segundo fontes do palácio. ISE – Instituto Sócio Educativo e o Detran, são os locais onde passarão por trocas nos principais cargos.