A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) garantiu a manutenção do orçamento do Sesc e do Senac, nesta segunda-feira (27), em um destaque apresentado na Câmara dos Deputados. Com isso, Perpétua conseguiu que essas instituições do sistema S não tenham a obrigação de repassar 4% dos seus orçamentos para a Embratur, o que resultaria em uma retirada de mais de R$ 300 milhões.

A deputada comemorou a conquista e disse que as entidades prestam serviços muito relevantes para a população. “Esta foi uma vitória para todos nós, a população sai ganhando mais uma vez. O sistema S realiza atividades de lazer, cultura, esporte, educação, treinamento e saúde”, ressaltou.

Para Perpétua, esses repasses causariam “prejuízos irreparáveis” às instituições. “Essas entidades seriam impactadas de forma negativa. Com a MP 932, que reduziu o valor das contribuições delas pela metade, elas já precisaram reduzir custos e demitir funcionários”, lembrou a líder do PCdoB.

No Acre, segundo análise das entidades, 224 funcionários seriam demitidos e sete escolas seriam fechadas caso houvesse essa redução no orçamento. Além disso, 16 municípios deixariam de ser atendidos e haveria a redução de 6244 matrículas. “Não poderia concordar que esse dinheiro fosse retirado do Sesc e do Senac. As pessoas precisam se profissionalizar, ainda mais em um momento tão difícil, com milhões de desempregados no Brasil. Essa foi uma vitória extraordinária e que fará muito bem para a população”, comemorou Perpétua.