As cidades da região do Alto Acre decretaram uma série de medidas unificadas para o enfrentamento ao coronavírus. Entre elas, o toque de recolher diário da população e horário restrito para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e público.

Com o mesmo texto, a prefeitura de Epitaciolândia publicou o decreto, nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE). As prefeituras de Brasileia e Assis Brasil haviam publicado o documento na última quinta-feira (23).

Xapuri confirmou a assinatura do decreto com toque de recolher e outras medidas, mas não fez a publicação no DOE.

As prefeituras determinam toque de recolher diário das 22h às 5h e proíbem a aglomeração de pessoas em espaços públicos, como ruas, calçadas e praças. O decreto autoriza a dispersão ou condução de populares pelas forças policiais e agentes de saúde em caso de descumprimento.

A medida não se aplica a pessoas que estejam se deslocando para prestar ou acessar serviços de saúde ou que estejam a caminho de casa. O decreto autoriza o funcionamento de algumas empresas, desde que seguindo algumas recomendações.

No caso dos supermercados, mercados, açougues e similares podem funcionar das 5h às 20h, de segunda à segunda. Aqueles que possuam vários caixas, devem intercalar o funcionamento dos mesmos, além de instalarem placa de acrílico ou outro material similar que promova uma barreira entre o cliente e o atendente.

Os estabelecimentos devem disponibilizar aos funcionários máscaras de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual que julgarem necessários. Os equipamentos também devem ser higienizados com frequência.

Não está permitido o consumo de alimentos nas praças de alimentação, restaurantes e lanchonetes. Ainda de acordo com o documento, deve ser limitada a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos para evitar aglomerações.

Os locais devem organizar filas externas de clientes, nos estacionamentos e calçadas, com distanciamento mínimo de um metro uma das outras, com cones ou sinalizações no chão.

No caso dos restaurantes e lanchonetes, o decreto determina que devem funcionar no horário das 5h às 22h apenas pelo sistema de serviço delivery e/ou drive thru, proibindo expressamente o consumo de alimentos em seus estabelecimentos.

Os postos de gasolina também vão poder funcionar das 5h às 22h somente para abastecimento e venda de produtos mediante delivery ou drive thru. Já as feiras livres de frutas e verduras podem funcionar apenas no horário das 5h às 20h, desde que seguindo as recomendações:

O ambiente deve ser isolado com grades ou outra contenção, para que a entrada de pessoas seja controlada evitando aglomeração;

As barracas tenham um distanciamento uma das outras, de no mínimo 4 metros;

Possuam apenas um único feirante por barraca;

O feirante utilize máscaras e outros EPIs necessários e higienize seu corpo frequentemente com lavagem de mãos e/ou álcool 70%;

O feirante higienize com frequência os equipamentos de utilização dos clientes;

Não permitam o consumo de alimentos em suas respectivas praças de alimentação, restaurantes e lanchonetes.

Os Bancos, lotéricas e similares poderão funcionar desde que sejam organizadas filas respeitando o distanciamento mínimo de um metro com uso de sinalização dentro e fora das agências.

As clínicas médicas hospitalares, farmacêuticos, veterinários, psicológicos, odontológicos, os laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia, que promovam tratamento de saúde, podem funcionar das 5h às 20h, ou em sistema de plantão.

Para isso, devem adotar medidas como o pré-agendamento de clientes, organização de filas em caso de pessoas aguardando atendimento, e distanciamento de cadeiras na recepção. Os funcionários também devem usar equipamentos de proteção.

Transporte de passageiros

O decreto determina ainda que os prestadores de serviços de transporte de passageiros devem realizar viagens apenas com de 80% da capacidade do veículo.

Além disso, controlar as informações de nome, origem, destino e motivo da viagem dos passageiros. Os passageiros devem ser questionados acerca do estado de saúde que devem ser preenchidas em formulário.

É proibido o transporte de passageiros que informaram ter tido contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos últimos 15 dias ou aqueles que apresentarem sintomas da doença, como febre, tosse, espirro.

O veículo deve ser higienizado frequentemente antes de iniciar a viagem e devem ser disponibilizadas máscaras e álcool 70% para os passageiros.

Funcionamento dos órgãos público

As repartições públicas vão funcionar com horário reduzido até, no máximo, às 13h. De acordo com o documento, devem ser disponibilizados meios telefônicos, telemáticos ou outro meio de atendimento virtual que evite o contato pessoal.

No caso de pessoas aguardando atendimento, deve adotar também a organização de filas e distanciamento mínimo de um metro. Além do uso de equipamentos de proteção por parte dos servidores e higienização dos equipamentos e espaços públicos.

Proibido transporte de mercadorias nas fronteiras

O transporte internacional de mercadorias e objetos nas fronteiras com os países vizinhos dos municípios que compõe a regional do Alto Acre está proibido. Com exceção o transporte de cargas e comércio fronteiriço regulamentado e autorizado pela Receita Federal, durante o horário de 7h às 16h.

O decreto também proíbe a utilização dos espaços e consumo de produtos pelo público em balneários, clubes, praças de alimentação, academias, ginásios, estádios, centros de convenções, buffets, casas de espetáculos, bares e boates, público ou particular de livre acesso, que ocasione aglomeração de pessoas. Esses locais podem atender somente por delivery ou drive thru.

Os eventos religiosos, de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos abertos ao público que causem agrupamento de pessoas também estão proibidos.

O decreto proíbe ainda atividades que envolvam o turismo na região, como visitação em comunidades indígenas e não indígenas, cruzamento da linha de fronteira entre o Brasil e outros países vizinhos.

A entrada de estrangeiros nos municípios do Alto Acre está proibida. A medida não vale para quem está viajando a trabalho ou tratamento médico e ainda aqueles que comprovarem ser residentes dos municípios. O decreto proíbe ainda realização de velórios em caso de morte por Covid-19.

Barreira sanitária

Durante o período de pandemia e validade do decreto, as Secretaria Municipais de Saúde em conjunto com força policial devem fazer o cadastramento do trânsito de pessoas que ingressem nos municípios do Alto Acre. O cadastro deve ser feito por meio do preenchimento de formulário único.

Para isso, as pessoas que ingressarem nos municípios da região, independe da motivação, devem obrigatoriamente passar pela barreira sanitária do Alto Acre, no entroncamento da entrada do município de Xapuri, na BR-317.

No caso de identificação de pessoa com suspeita de infecção da doença, ela deve cumprir obrigatoriamente, todas as determinações da equipe de Saúde para evitar a disseminação da doença.

