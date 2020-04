Um produtor rural que não quis se identificar, contactou o site 3 de Julho Notícias para fazer uma grave denúncia sobre uma possível quadrilha que estaria atuando no Instituto de Defesa Agroforestal (IDAF).

De acordo com o produtor, a quadrilha é formada por pessoas ligadas ao Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Acre (FUNDEPEC) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), que estariam desviando altos valores referentes de duas taxas que deveriam ser recolhidas pelo IDAF, mas há mais de 15 anos são recolhidas pelo FUNDEPEC.

O produtor denuncia ainda que o favorecimento aos grandes produtores tem dificultado muitos as relações, onde o FUNDEPEC que se trata de um fundo privado, o produtor não deveria ser obrigado a pagar as suas taxas, deveria pagar apenas quem quer pagar. Porém o que acontece é que o IDAF, FUNDEPEC e a FAEAC falam para os pequenos produtores, que a maioria são leigos, que essas taxas de abate e transferência são obrigatórias e ainda bloqueiam o cadastro dos produtores que não querem pagar.

O que mais tem gerado revolta é que os cadastros bloqueados são apenas de pequenos produtores por se tratarem de pessoas humildes que não conhecem os seus direitos. Os grandes produtores ligados a FAEAC pagam as taxas do FUNDEPEC só quando bem querem e seus cadastros não são bloqueados.

Se de fato o que este produtor está denunciando for verídico, cabe uma investigação pente fino da Polícia Federal para que o erário público não seja mais lesado. Então que uma investigação seja aberta para saber se de fato é assim que as coisas estão acontecendo.

Veja abaixo a nota enviada pelo produtor

É com muita preocupação e sentimento de revolta que eu informo a existência de uma verdadeira quadrilha atuando no Instituto de Defesa Agroforestal – IDAF formada por pessoas ligadas ao Fundo Privado da Pecuária do Acre – FUNDEPEC e a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre – FAEAC.

O esquema funciona da seguinte forma:

Existe uma lei estadual de 2004 que diz que as taxas de abate e transferência de bovinos deveriam ser arrecadas pelo IDAF, mas essas duas taxas na verdade são recolhidas pelo FUNDEPEC a mais de 15 anos. São mais de 15 anos de desvio de recursos públicos.

Para saber quanto deixou de entrar nos cofres públicos é só imaginar quantos bois foram abatidos e transferidos nesse tempo todo e multiplicar pelos seus respectivos valores. Tenho certeza que deve entrar por volta de 2 milhões por ano na conta do fundo que ninguém sabe o que é feito.

E o negócio só piora. Como o FUNDEPEC se trata de um fundo privado o produtor NÃO deveria ser obrigado a pagar as suas taxas, deveria pagar apenas quem quer pagar. Porém o que acontece é que o IDAF, FUNDEPEC e a FAEAC falam para os pequenos produtores que são leigos que essas taxas de abate e transferência são obrigatórias e ainda bloqueiam o cadastro dos produtores que não querem pagar.

O que mais revolta é que os cadastros bloqueados são apenas de pequenos produtores por se tratarem de pessoas humildes que não sabem do seus direitos. Os grandes produtores ligados a FAEAC pagam as taxas do FUNDEPEC só quando bem querem.

Outra prova da safadeza é que a cobrança do FUNDEPEC que é um fundo privado é feito por um órgão publico. Isso NÃO deveria existir. Isso é crime. O IDAF NÃO pode fazer a arrecadação para uma instituição privada. Eu já procurei um advogado que me explicou. Essa safadeza é fazer caixa 2.

O presidente do FUNDEPEC é tão esperto que contratou uma pessoa para tomar conta do sistema que cuida da emissão das taxas dentro do IDAF, é só essa pessoa que mexe nesse programa. Todo mundo que chega perto desse sistema o presidente do FUNDEPEC manda tirar do IDAF. E se algum produtor grande tiver qualquer problema é só ligar para esse rapaz que ele faz o arranjo no sistema. Fico imaginando a quantidade de maracutaia que tem lá dentro desse sistema.

Para esconder as transações do FUNDEPEC o seu comitê administrativo é formado apenas por pessoas de confiança do presidente do FUNDEPEC, a grande maioria nem contribui com fundo. E eles fazem o que bem querem com o dinheiro que cai na conta. Para se ter uma ideia o FUNDEPEC possui um estatuto que diz que 50% do fundo deve ser guardado para a necessidade de indenização de produtor que tiver seus animais abatidos, mas sem consultar os produtores que contribuem para o fundo, o presidente do FUNDEPEC decidiu reformar os prédios do IDAF.

Ninguém sabe como foi feita a contratação dessas empresas, quanto foi gasto em cada prédio e muito menos o quanto sobrou na conta do fundo. Mais eu tenho certeza que foi muito mais que 50% do que estava na conta, o que desrespeita o próprio estatuto. E outra coisa, essas reformas deveriam ser pagas pelo governo do estado, e não tirar dinheiro arrecadado dos pobres produtores que sofrem tanto para pagar essas taxas.

O que mais me deixou revoltado foi ouvir o relato de um dos empreiteiros contratados aqui do alto acre que disse que todos os empreiteiros contratados foram obrigados a repassar uma parte do valor pago na obra para o presidente do FUNDEPEC. Todo mundo sabe que é em obra que é mais fácil se fazer desvio de dinheiro. Foi só para isso que o FUNDEPEC reformou os prédios, para facilitar ainda mais o desvio de dinheiro.

E para piorar ainda mais o que já está ruim, como o FUNDEPEC esconde a todo custo sua prestação de contas NÃO é possível impedir essa situação continue a acontecer. Quanto pode ter saído da conta do fundo e entrado na conta do presidente e seus amigos do conselho administrativa do FUNDEPEC ao longo de todos esses anos?

O governador tem que saber sobre essas coisas e o que deveria fazer é acabar com essa quadrilha, ou pelo menos perguntar para o Tribunal de Contas se isso é certo. Todos sabem que o TC tem conselheiros que são produtores que NÃO concordam e NÃO pagam o FUNDEPEC, mas cadê que o cadastro deles é bloqueado? Com autoridade o FUNDEPEC não se mete.

Sou produtor a mais de 12 anos e sei da força dessas pessoas a frente do FUNDEPEC e da FAEAC, por isso não quero ser identificado. Porém, deixo aqui meu desabafo que no governo do agronegócio esse tipo de bandidagem não deveria existir.