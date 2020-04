Mesmo com a pandemia do Coronavírus, as articulações de Bastidores estão acontecendo no interior de cada partido. No Progressistas do Governador Gladson Cameli, o nome sairá de uma pesquisa encomendada pelo partido.

Com a chegada dos novos filiados ex-Petista Ney Amorim, do ex-liberal Tião Bocalon o partido do governador Gladson Cameli, que já tinha o deputado estadual José Bestene passa ater três nomes que disputarão prévias, onde o que tiver melhor desempenho será o condutor da chapa majoritária.

São três nomes fortes e se o escolhido tiver o apoio de fato da máquina do governo, vem para a disputa com força e possibilidades. O PSDB do vice Major Rocha deve protagonizar uma disputa interessante, tendo o ex-Reitor da UFAC Minoru Kimpara como candidato.

Outro aliado do governo, o MDB que deve desembarcar do governo a qualquer momento, apresenta o nome do deputado estadual Roberto Duarte.

SD – Solidariedade que tem no comando a deputada Federal Wanda Milane, também se apresenta para disputa, este com o ex-Progressista Luziel Carvalho, que não demonstra muita força e competitividade, mas é mais um aliado que desalinha com o palácio.

As articulações no Progressistas são grandes, Ney Amorim tem mais simpatia do governador, que inclusive declarou publicamente. Mas não podemos desprezar a liderança de Tião Bocalon e do deputado José Bestene, ambos também estão se movimentando.

O Partido marcou para o mês de junho, a data em que anunciará oficialmente o nome do seu escolhido na disputa.