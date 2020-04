Trabalhos realizados pelo 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre na regional do Alto Acre, precisamente na cidade de Brasiléia, registrou uma tentativa de homicídio ocorrida no Bairro Leonardo Barbosa na noite deste sábado, dia 25.

A ocorrência aconteceu no bairro Leonardo Barbosa por volta das 9 horas, quando o SIOSP foi acionado para averiguar uma possível tentativa de homicídio por arma de fogo, deixando uma pessoa ferida.

Quando chegaram na casa citada, a pessoa já não se encontrava e foi quando souberam que na vizinhança a espera da ambulância para ir ao hospital. Foi quando localizaram uma mulher, a mulher e uma velha conhecida no mundo policial e que faz parte de uma facção criminosa.

A vítima no caso, teve sua casa invadida por desconhecidos e que efetuaram um disparo contra sua cabeça, sendo ferida sem gravidade e escapou por pouco. Da mesma foram que entraram, saíram tomando rumo ignorado.

A mulher ferida, já vinha sendo investigada por envolvimento com o tráfico de drogas, teve sua casa revistada e foram encontradas escondidas dentro de um forro de PVC, duas escopetas artesanais, calibres 22 e 36, além de dinheiro, cerca de 1000 reais provenientes do comércio de entorpecentes.

As armas apreendidas e o dinheiro foram entregues na delegacia de Brasiléia, junto com mulher após ser atendida no hospital. A mesma deverá se explicar ao delegado plantonista sobre a origem do dinheiro e responderá por porte ilegal de arma de fogo.

Por Alexandre Lima / oaltoacre