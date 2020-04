Um profissional de saúde faz uma pausa fora do centro de emergência do Maimonides Medical Center durante o surto da doença por coronavírus no bairro do Brooklyn em Nova York, EUA. Imagem: ANDREW KELLY/REUTERS

Os Estados Unidos registraram 2.494 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados na noite de hoje pela Universidade Johns Hopkins.

O país agora tem um total de falecidos por covid-19 de 53.511, com 936.293 contágios confirmados, segundo uma contagem feita pela Universidade com sede em Baltimore.

Os Estados Unidos são de longe o país mais afetado pela pandemia global, tanto em termos de infecções confirmadas quanto de mortes.

Os 2.494 óbitos das últimas 24 horas representaram um salto com relação a ontem, quando o país registrou o menor número de mortos pelo coronavírus (1.258) em quase três semanas. Washington / UOL