O último leito vago da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada para pacientes com Covid-19 no Pronto-Socorro de Rio Branco foi ocupado neste sábado (25). A direção do PS aguarda a transferência do paciente da Fundação Hospitalar (Fundhacre) até o final do dia.

Todos os preparativos para a transferência estão sendo finalizados pela equipe da Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O pronto-socorro disse que ainda não sabe o sexo, idade e nem identificação do paciente.

“Ainda não chegou o paciente. A Central de Regulação é que faz essa movimentação e não vou ter boletim dele até o final da tarde. Quando chega, as equipes da UTI vão preparar o paciente, tem os procedimentos iniciais de internação e só depois a gente consegue alguma informação complementar”, explicou o diretor do Pronto-Socorro de Rio de Branco, Areski Penache.

O boletim da Sesacre de sexta apontou que o Acre tinha 234 pacientes com Covid-19 no estado. Destes, 88 estão de alta e estavam hospitalizados. O número de mortes também subiu para 11 na sexta na capital acreana.

Além do pronto-socorro, os pacientes diagnosticados com a doença também são tratados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito da capital acreana. Porém, a unidade não dispõe de UTI e os pacientes graves são transferidos para o PS, que só dispõe de dez leitos para atender a demanda.

Mais 40 leitos devem ser disponibilizados para a população no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), onde é montado o primeiro hospital de campanha do Acre. Em entrevista à Rede Amazônica na sexta, a Sesacre informou que os novos leitos devem estar prontos na próxima semana. Por Aline Nascimento, G1 Acre