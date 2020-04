“A justiça está soltando. De acordo com a súmula 56 do STF [Supremo Tribunal Federal], ela impede que o preso fique no regime mais gravoso, se ele tem condição de ir para o menos gravoso, no caso do fechado para o semiaberto. Então, a gente tem que soltar, só que está soltando sem tornozeleira. Os presos estão ficando sem o monitoramento”, informou o promotor de Justiça Tales Tranin, da 4ª Promotoria Criminal.

O diretor-presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, confirmou a falta do equipamento e disse que a empresa que fornece relatou dificuldades no envio por causa da pandemia, já que o material é importado, mas que as tornozeleiras começaram a chegar e 31 foram instaladas na sexta-feira (24). Ainda conforme o Iapen, no cadastro atual, constam 75 detentos sem o uso do equipamento.