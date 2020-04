Uma mulher foi achada degolada embaixo de uma árvore na tarde deste sábado (25) no Conjunto Itatiaia, região do bairro Calafate, em Rio Branco. Em menos de 24 horas, essa é a segunda morte de mulheres registrada no Acre. A jovem também estava amordaçada.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que um morador do conjunto saiu para pescar em um igarapé próximo quando achou a vítima.

A mulher não tinha nenhum documento de identificação e também nenhum parente apareceu no local para identificá-la, segundo a polícia.

O Ciosp disse que a vítima usava um vestido quadriculado. Pelo cenário encontrado, a polícia acredita que a mulher foi morta entre ainda entre a noite desta sexta-feira (24) e a madrugada de sábado. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para exames cadavéricos.