O vereador de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro (PROS), informou a redação do site 3 de Julho Notícias que o Prefeito do respectivo município conseguiu aprovar um Projeto de Lei na Câmara referente ao incentivo à agricultura e produção de mudas de café e alevinos, mas o parlamentar destaca que o projeto será usado para outros fins.

De acordo com Atilon, ele votou contra o projeto por entender que com a aprovação do PL, o prefeito Isaac Piãnko terá autorização para ter acesso a recursos, sem mencionar o quantitativo nem a origem do dinheiro e não menciona a quantidade de famílias que serão beneficiadas.

A justificativa do prefeito para este projeto é de que o recurso será usado na agricultura e produção de mudas de café e alevinos para os agricultores e cita que vários açudes já foram feitos, mas o vereador Atilon Pinheiro desmente o gestor e denuncia ainda que a única máquina que presta serviço para o município está há mais de quarenta dias na fazenda de dois comerciantes.

“É mentira do prefeito quando ele diz que fez vários açudes, até agora ele não mandou fazer nenhum açude para nenhum produtor e esse projeto é falso e será usado somente para lavar dinheiro, para posteriormente ser empregado na compra de votos e que não tem o objetivo de ajudar a população”, desabafou Pinheiro.

Diante da aprovação do Projeto, o parlamentar afirmou que tanto o presidente da Câmara, João Luciano (PCdoB), como os demais vereadores que pertencem ao PT e PSB, são vendidos. Além do Presidente do Poder Legislativo, os vereadores: José Nialem, Audinei Sales, Francisco Ribeiro e Edezio Matos votaram favoráveis ao projetos.

Atilon deixa claro que não é e nunca foi contra a população, pois na mesma oportunidade que o projeto do prefeito foi aprovado, um outro projeto correspondente a insalubridade para os servidores da saúde que estão na linha de frente para o combate do coronavírus no valor de R$ 300,00 cada, Atilon votou favorável pois sabe que esse sim vai chegar ao seu destino, ao contrário do outro que vai beneficiar o bolso do prefeito na frente do poder legislativo.

“Eu fico envergonhado com os meus colegas vereadores que outros seis votaram a favor, porque isso é uma vergonha, o cara fazer isso!!! Fora os vereadores que não estavam aqui, o vereador Silvano e o vereador Amadeu que estão em Cruzeiro do Sul e eu votei contra esse projeto e votaria contra novamente, é um projeto que não tem o mínimo de explicação para que vai servir, simplesmente para lavar dinheiro”, concluiu o parlamentar.