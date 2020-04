Mais uma vez, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko (PSD), mostrou que não tem transparência em suas aquisições, diante disto, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) viu a necessidade de cobrar transparência sobre as contratações e aquisições feitas para o combate coronavírus.

Além de Isaac, o Ministério Público cobrou transparência também do prefeito, Zezinho Barbary (MDB), de Porto Walter.

A recomendação do MP, quer garantir que sejam adotadas as medidas necessárias para assegurar a transparência dos processos de contratação, execução dos contratos e transparência relacionados ao enfrentamento da Covid-19. O prazo para publicação das informações no portal é de cinco dias.