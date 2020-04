A saúde de Brasileia que estava ruim ficou ainda pior, uma servidora do Hospital Wildy Viana, localizado em Brasileia, entrou em contato com a redação do site 3 de Julho Notícias, onde informou que o medo e o pânico se instalou na Unidade Hospitalar.

De acordo com a servidora, um médico de Rio Branco que foi enviado pelo Conselho Regional de Medicina para palestrar e dar orientações para um grupo de servidores do hospital incluindo os médicos, sobre a covid-19, durante a palestra todos estavam usando máscaras e álcool.

Um dia após retornar para Rio Branco, o referido médico apresentou os sintomas da doença e após a realização do exame testou positivo para o coronavírus, os médicos e servidores que participaram da palestra já estão em isolamento social e todos os cuidados estão sendo tomados.

O assunto decorrente deste caso se espalhou no hospital de Brasileia e desde então vem gerando pânico, onde de acordo com a servidora, os funcionários do hospital estão se recusando a ir trabalhar, com medo de se contaminarem.

Até o momento, Brasiléia ainda não registrou nenhum caso de Coronavírus, mas esta situação pode mudar após a palestra realizada pelo médico que está contaminado, Brasileia tem sido preparada para ser base de apoio de possíveis casos na Região do Alto Acre.

Familiares dos servidores em questão estão assombrados e também já procuram tomar as medidas de isolamento e buscar o teste para comprovar se foram infectados.

Tentamos fazer contato com o secretário Estadual de Saúde Alysson Bestene, para que se pronunciasse acerca do assunto, mas não obtivemos retorno.