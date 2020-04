O polêmico apresentador Sikêra Jr, que apresenta o programa “Alerta Nacional”, da RedeTV, é suspeito de ser mais uma vítima do coronavírus, No entanto, até o momento da publicação deste texto, ele vinha se recusando a fazer o exame que poderia confirmar —ou não— a doença. Ao entrar no ar por telefone, nesta quinta, disse ter feito um “teste rápido” e que não acusou a doença

