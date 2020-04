A Secretaria Municipal de Saúde montou a sala de situação 01 que estão monitorando 107 pessoas que chegaram em Cruzeiro do Sul e precisaram ficar em isolamento. Segundo a secretária de Saúde, Juliana Pereira, a ação previne a possível transmissão do vírus para familiares e outras pessoas.

No município, existem três barreiras sanitárias montadas, são elas: na Comunidade Lagoinha, no Porto que dá acesso a Rodrigues Alves e no Posto de fiscalização Carapanã em fronteira com o Guajará.

“Essas barreiras acontecem durante 24 horas. Todas as pessoas que entram no município preenchem um cadastro com informações, que vão subsidiar a sala de situação dois com as tomadas de decisão. Ao receber essa ficha, a pessoa recebe a orientação de ficar em isolamento. Esse isolamento é importante para evitar a contaminação de familiares e outras pessoas”, disse a secretária.

Até o momento, cinco casos de coronavírus foram confirmados na cidade. Outros dez aguardam o resultado do laboratório de Rio Branco.

De acordo com a Sesacre, apenas pessoas que estão e/ou precisam ser hospitalizadas realizam o exame de COVID-19.

“Os exames são realizados somente para pessoas que precisam de internação. Continuamos com nossas unidades básicas de saúde abertas, e também temos esse canal de ouvidoria monitorando essas pessoas, ” comentou a secretária.