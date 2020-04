A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do Secretário de Saúde Francisco Borges participou na quarta-feira, 23, de uma videoconferência com representantes do Ministério Publico do Acre (MPAC), doutora Luana Campos, Representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE), Conselho Regional de Medicina (CRM) e equipe do Hospital Regional de Brasiléia.

O objetivo da reunião foi alinhar as ações para evitar o contagio da população do município ao COVID-19 e ampliar as medidas de prevenção para que seja cumprido o estabelecido nos decretos publicados pelo Governo do Acre e Pela Prefeitura de Brasiléia.

Importante destacar que os municípios do Alto Acre não tem nenhum caso do novo Coronavírus, e a Prefeitura de Brasileia vem tomando toda a medida necessária para que a doença não chegue aos habitantes.

Não reunião realizada via web a prefeita Fernanda Hassem, destacou que o município vem tomando todas as medidas necessárias para evitar o contagio da doença. “Nossa Equipe tem tomado todas as providencias para evitar que essa pandemia chegue em nossa cidade, montamos a unidade de referencia com telefone disponível para a população, caso venha aparecer algum caso em nosso município, o Comitê tem se reunido diariamente, reunimos com os prefeitos fizemos um decreto em conjunto e vamos fazer os ajustes necessários, se teve algum problema na barreira vamos corrigir e acho que a barreira tem eficácia pois vamos saber de onde cada pessoa vem se precisar fazer quarentena vai ser orientado para ser feito finalizou.

Nesta sexta-feira, nova reunião acontece com prefeitos do Alto Acre para que os ajustes sejam feitos do Decreto.