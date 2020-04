O senador Márcio do MDB participou de um bate papo via on-line na manhã desta sexta-feira (24) e foi bem ao seu estilo; de New Liberal Bolsonarista

O parlamentar disse que os problemas estão aí, mas com o fechamento da economia eles aumentarão, sem sequer citar o sofrimento das pessoas que sofrem com a doença, bem estilo Bolsonaro.

O mesmo ainda criticou os recursos utilizados nas universidades públicas, alegando que elas produzem pouco e disse ser contra a estabilidade de algumas funções do serviço público.

Ainda sobre o fato mais comentado do dia, a demissão do Ministro da Justiça Sérgio Moro, Bittar não deixou de dar sua opinião.

“Lamento muito, inclusive estranhei a forma com que ele saiu atirando, eu tenho muito respeito por ele, mas quem foi eleito foi o Bolsonaro”, disse.

O senador finalizou a conversa afirmando seu total apoio aso governo de Bolsonaro e Gladson Cameli.